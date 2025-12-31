Homem é preso pela GCM com maconha e dinheiro em ponto conhecido de Ibaté

Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante pela Guarda Municipal com drogas e dinheiro na noite desta terça-feira (30), no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo informações os guardas municipais, faziam patrulhamento pela Rua Benedito Barreto em um ponto conhecido de tráfico quando avistaram o suspeito. Ao realizarem a abordagem, foi localizado com porções de maconha, notas trocadas de dinheiro e uma máquina de cartão.

Indagado pelos GCMs, o homem afirmou que havia perdido o emprego recentemente e estava vendendo entorpecentes para se sustentar. Na sequência, ele foi levado para o Plantão Policial de São Carlos.

Diante dos fatos o delegado registrou um boletim de ocorrência, pelo crime de tráfico de drogas e ratificou a prisão. Em seguida, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem.

Leia Também