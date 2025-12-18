Homem é preso após atirar contra cachorro

Plantão Policial -

Um homem foi preso nesta quinta-feira (18) em Porto Ferreira, acusado dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e maus-tratos a animal. A prisão foi resultado de diligências realizadas por policiais civis do município.

De acordo com as informações apuradas, o suspeito foi flagrado logo após efetuar disparos de arma de fogo contra uma residência localizada no bairro Jardim Independência. Dois dos tiros atingiram um cão da raça Dogo Argentino, pertencente à família que mora no imóvel.

Após os disparos, o homem tentou se esconder nas proximidades de sua própria residência ao perceber a chegada dos policiais, mas acabou localizado e detido. O animal ferido foi socorrido e encaminhado a uma clínica veterinária, onde recebeu atendimento médico, passou por procedimentos, medicação e exames complementares. Segundo os veterinários, o cão não apresentava risco iminente de morte e, após os cuidados iniciais, foi liberado e devolvido à família.

O acusado foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

