sexta, 26 de dezembro de 2025
Homicídio

Homem é morto a tiros enquanto chegava em casa na região

Paulo Gonçalves Santana iria completar 47 anos na próxima quarta-feira (31), véspera de ano novo e estava chegando na residência com a esposa quando foi atingido pelos disparos e correu para dentro, mas não resistiu aos ferimentos

26 Dez 2025 - 02h26Por Flávio Fernandes
Homem é morto a tiros enquanto chegava em casa na região - Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um homem identificado como Paulo Gonçalves Santana de 46 anos, em Araraquara. O crime ocorreu, no bairro do Vale do Sol e deixou moradores assustados.

Segundo informações a esposa relatou que o casal estava chegando no imóvel que fica na Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro quando dois criminosos armados chegaram. Houve uma discussão e na sequência Paulo, foi atingido por disparos e correu para dentro da residência.

A vítima foi perseguida e baleada mais vezes dentro da cozinha e logo após o crime, os atiradores fugiram de carro, mas até o momento não foram encontrados. A mulher acionou a USA (Unidade de Suporte Avançado) Do Samu, mas ao chegarem os socorristas apenas constataram o óbito.

A Polícia Militar preservou o local e toda área para o trabalho da perícia e o corpo de Paulo que iria fazer aniversário na próxima quarta-feira (31), véspera de ano novo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está investigando o caso e apura se o motivo seria uma briga que a vítima teria se envolvido, em uma distribuidora de bebidas no Jardim Águas do Paiol ou se foi um acerto de contas. 

