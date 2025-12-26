Homem é morto a tiros enquanto chegava em casa na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um homem identificado como Paulo Gonçalves Santana de 46 anos, em Araraquara. O crime ocorreu, no bairro do Vale do Sol e deixou moradores assustados.

Segundo informações a esposa relatou que o casal estava chegando no imóvel que fica na Avenida Engenheiro Prudente Fernandes Monteiro quando dois criminosos armados chegaram. Houve uma discussão e na sequência Paulo, foi atingido por disparos e correu para dentro da residência.

A vítima foi perseguida e baleada mais vezes dentro da cozinha e logo após o crime, os atiradores fugiram de carro, mas até o momento não foram encontrados. A mulher acionou a USA (Unidade de Suporte Avançado) Do Samu, mas ao chegarem os socorristas apenas constataram o óbito.

A Polícia Militar preservou o local e toda área para o trabalho da perícia e o corpo de Paulo que iria fazer aniversário na próxima quarta-feira (31), véspera de ano novo, foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) da cidade. A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) está investigando o caso e apura se o motivo seria uma briga que a vítima teria se envolvido, em uma distribuidora de bebidas no Jardim Águas do Paiol ou se foi um acerto de contas.

