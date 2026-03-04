Homem Ã© levado Ã  delegacia apÃ³s ameaÃ§as e ataques com pedras contra escola

Uma ocorrência envolvendo ameaças e tentativa de dano ao patrimônio público mobilizou a Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (4), no bairro Nova Itirapina, em Itirapina.

A equipe policial foi acionada via COPOM para atendimento em uma escola municipal do bairro. Segundo relatos de professores, um homem que mora em frente à unidade escolar vinha ameaçando docentes e alunos em diferentes ocasiões.

De acordo com as informações apuradas no local, o suspeito teria arremessado pedras contra a escola e, em frente ao portão, passou a proferir ameaças e ofensas direcionadas às professoras, causando preocupação entre funcionários e frequentadores.

Diante dos fatos, os policiais realizaram buscas nas imediações e localizaram o homem, que confessou os atos.

As partes foram encaminhadas à Delegacia de Polícia do município, onde a ocorrência foi registrada como ameaça e tentativa de dano ao patrimônio público. Após o registro do boletim, todos foram ouvidos e liberados.

Leia TambÃ©m