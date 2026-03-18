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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
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Homem deixa moto como garantia apÃ³s gastar R$ 990 em motel

18 Mar 2026 - 08h36Por Da redaÃ§Ã£o
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Motel - CrÃ©dito: PixabayMotel - CrÃ©dito: Pixabay

Uma ocorrência de apropriação indébita foi registrada na noite de terça-feira (16), em um motel localizado na Via Vicente Barbosa da Silva, no Jardim Paraíso, em Matão.

De acordo com a Polícia Militar, o proprietário de uma motocicleta Honda CG 125 KS, ano 2009, de cor preta, informou que havia emprestado o veículo a um conhecido, que não o devolveu no prazo combinado. Após registrar boletim de ocorrência na Polícia Civil, ele recebeu a informação de que a moto estaria no interior de um motel da cidade.

No local, a gerente autorizou a entrada da equipe policial, que localizou a motocicleta. Segundo relato, o homem que estava com o veículo consumiu cerca de R$ 990 no estabelecimento e, sem dinheiro para efetuar o pagamento, deixou a moto como garantia, alegando que retornaria posteriormente para quitar a dívida.

Diante da situação, as partes foram encaminhadas ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. Após os procedimentos, todos foram liberados.

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