(16) 99963-6036
terça, 23 de dezembro de 2025
Região

Homem confessa ter matado companheira e os três filhos dela

23 Dez 2025 - 18h14Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem confessa ter matado companheira e os três filhos dela - Crédito: Redes sociais Crédito: Redes sociais

Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, confessou ter assassinado Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e os três filhos dela — Eduardo Felipe, Victor Hugo e Luiz Henrique. As quatro vítimas estavam desaparecidas desde a última quinta-feira (18), em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Para cometer o crime ele utilizou uma marreta e um facão que foram localizados no sítio.

Sabrina e as crianças moravam em um sítio com Milton. Segundo familiares, o desaparecimento ocorreu no dia 18, após eles saírem do local onde viviam. No entanto, o companheiro só procurou a polícia dois dias depois, no sábado (20), quando foi registrado o boletim de ocorrência.

Na tarde da última segunda-feira (22), Milton foi ouvido na delegacia e acabou sendo liberado. Antes da confissão, ele chegou a falar com a imprensa, afirmando que Sabrina seria usuária de drogas e que teria manifestado a intenção de deixar a residência dias antes do desaparecimento.

Leia Também

Muralha Paulista começa a operar em fase experimental em Ibaté
Região17h46 - 23 Dez 2025

Muralha Paulista começa a operar em fase experimental em Ibaté

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté
Apreensão22h38 - 22 Dez 2025

Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté

Jovem é preso pela GCM com cocaína, maconha e dinheiro em Ibaté
Tráfico22h22 - 22 Dez 2025

Jovem é preso pela GCM com cocaína, maconha e dinheiro em Ibaté

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante o recesso de final de ano
Região20h14 - 22 Dez 2025

Prefeitura de Ibaté divulga funcionamento dos serviços durante o recesso de final de ano

"Ela usava maconha e eu não aceitava", diz homem acusado de matar companheira
Boa Esperança do Sul13h48 - 22 Dez 2025

"Ela usava maconha e eu não aceitava", diz homem acusado de matar companheira

Últimas Notícias