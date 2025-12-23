Homem confessa ter matado companheira e os três filhos dela

Crédito: Redes sociais

Milton Gonçalves Filho, de 48 anos, confessou ter assassinado Sabrina de Almeida Lima, de 27 anos, e os três filhos dela — Eduardo Felipe, Victor Hugo e Luiz Henrique. As quatro vítimas estavam desaparecidas desde a última quinta-feira (18), em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Para cometer o crime ele utilizou uma marreta e um facão que foram localizados no sítio.

Sabrina e as crianças moravam em um sítio com Milton. Segundo familiares, o desaparecimento ocorreu no dia 18, após eles saírem do local onde viviam. No entanto, o companheiro só procurou a polícia dois dias depois, no sábado (20), quando foi registrado o boletim de ocorrência.

Na tarde da última segunda-feira (22), Milton foi ouvido na delegacia e acabou sendo liberado. Antes da confissão, ele chegou a falar com a imprensa, afirmando que Sabrina seria usuária de drogas e que teria manifestado a intenção de deixar a residência dias antes do desaparecimento.

Leia Também