Guincho elétrico entra em operação na frota da Eixo SP

Guincho elétrico passa a fazer parte da frota da Eixo-SP - Crédito: divulgação

Já está em operação a nova aquisição da Eixo SP Concessionária de Rodovias, o primeiro guincho elétrico da frota operacional. Alocado no posto de atendimento em Itirapina, o veículo representa mais um avanço na proposta de redução da emissão de poluentes nos serviços ao usuário. O caminhão modelo JAC pesa 3,3 toneladas e tem capacidade para transportar 4,1 toneladas.

Além de ser movido a energia limpa e oferecer autonomia eficiente para o serviço, outra vantagem do guincho elétrico é a economia. Um mesmo caminhão movido a diesel tem um custo de rodagem até seis vezes superior, de acordo com estudos da fabricante. Com autonomia para 250 quilômetros, o veículo é capaz de percorrer a distância entre Itirapina e Pederneiras e voltar para sua base ainda com reserva de energia para circular mais 20 quilômetros.

Para atender às demandas diárias da Eixo SP, o utilitário foi submetido a adaptações. O chassi foi alongado para comportar o sistema elétrico. “Acompanhamos cada processo e etapa mais complexa foi adequar o sistema hidráulico à plataforma para subir o veículo. Foi necessário adequar o sistema de ar quente, passar para um conversor que faz funcionar um motor elétrico com uma bomba; esse processo durou aproximadamente três meses”, explica Paulo Balbino, gerente de Operações da Eixo SP.

Energia verde

Na fase piloto, a ampliação da frota de veículos elétricos da Eixo SP, que incluirá novos guinchos leves e viaturas de inspeção, representará mais uma etapa no seu plano de compor um sistema rodoviário free carbono. “Ambientada na matriz ESG, a empresa está fortemente comprometida com a tomada de iniciativas necessárias em contribuição para reduzir o aquecimento global a partir da emissão de gases liberados pela queima de combustíveis fósseis. Esta missão está entre nossas prioridades”, afirma Sergio Santillan, diretor-presidente da Eixo SP.

O fornecimento de energia limpa para a circulação de veículos elétricos pelas 12 rodovias da Eixo SP já começa a ser preparado. Em breve, as bases de atendimento ao usuário disponibilizarão os pontos de recarga abastecidos por usinas fotovoltaicas instaladas em cada prédio operacional e reforçada por uma fazenda solar que irá gerar 1,9MW/h, na região de Garça/SP.

