Guarda Municipal de Ibaté recebe nova viatura

Com o objetivo de reforçar a segurança e rondas na cidade, a Guarda Civil Municipal de Ibaté recebeu nesta sexta-feira (20), uma nova viatura.

Adquirido totalmente com recursos próprios, ou seja, dinheiro dos impostos pagos pelos cidadãos ibateenses, o veículo é um Volkswagen T-Cross, zero quilômetro, moderno e equipado para atender os chamados da população através do fone 153.

As chaves foram entregues pelo prefeito municipal, José Luiz Parella, ao comandante da GCM, Vitor Reis.

O prefeito ressalta que a aquisição do veículo foi mais uma conquista da administração, ou seja, investimento de recursos próprios. “Com mais este veículo, a corporação da Guarda Municipal passa a contar com 8 viaturas.

O investimento em Segurança Pública nunca parou e todos os anos a Prefeitura de Ibaté faz a entrega de novos uniformes e equipamentos necessários para que os agentes da GCM possam realizar as suas funções com total estrutura. “Nosso objetivo é fortalecer, cada vez mais, a nossa Guarda Municipal, que vem realizando um excelente serviço na nossa cidade. Investimos em novos equipamentos, instrumentos de trabalho, cursos, reciclagens e tecnologia para o bom funcionamento e atuação da corporação”, afirmou Parella.

Vitor Reis lembra que recentemente a Base da Guarda Municipal mudou-se para outro prédio. “A nova sede está localizada na rua Santa Iria, 281, no prédio da antiga Câmara Municipal. Isso é um ganho muito grande para nossa Guarda, pois as instalações são mais adequadas, com amplo estacionamento interno para as viaturas, salas independentes estruturadas, e auditório próprio para reuniões e cursos, garantindo melhores condições de trabalho, além de possuir uma localização estratégica”, explicou.

Em nome da corporação, o comandante fez questão de agradecer a Prefeitura, através do prefeito Zé Parrella, pelo repasse da nova viatura e por todos os investimentos recebidos pela corporação e reforçou o compromisso da GCM com os ibateenses. “Ficamos muito felizes com o repasse de mais essa nova viatura e reforçamos que todos podem continuar a contar conosco, pois estamos juntos com a população. A Guarda Municipal tem como lema Patrulheiro, Protetor e Amigo e sempre buscamos honrar esses valores”, afirmou

Leia Também