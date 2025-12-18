(16) 99963-6036
Guarda Municipal de Ibaté recebe mais 10 armas para reforçar a segurança

18 Dez 2025 - 11h13Por Da redação
Pistolas recebidas por Ibaté - Crédito: divulgação Pistolas recebidas por Ibaté - Crédito: divulgação

 A Prefeitura Municipal de Ibaté celebrou uma importante parceria com a Prefeitura de Paulínia ao receber a doação de dez pistolas Taurus calibre 380, que passam a integrar o armamento da Guarda Municipal. 
A iniciativa representa um avanço no fortalecimento da segurança pública e na melhoria das condições de trabalho dos agentes que atuam diariamente na proteção da população.

As armas serão destinadas ao policiamento ostensivo e preventivo, ampliando a capacidade operacional da Guarda Municipal e garantindo mais segurança para os moradores da cidade.

O secretário municipal de Segurança Pública, Major Luis Rogério Fumagale Macêdo, destacou a importância da conquista e reconheceu o empenho conjunto da gestão e da corporação. "Esse reforço é fruto de muito diálogo, planejamento e trabalho em equipe. Quero agradecer ao prefeito Ronaldo Venturi e ao vice-prefeito Damião, que não mediram esforços para viabilizar essa parceria, além do empenho dos nossos guardas, o comandante Jéslei Rigolão e o Inspetor Vitor Reis, que trabalharam intensamente para que essa conquista se tornasse realidade."

A Prefeitura de Ibaté reforça que seguirá investindo em parcerias, estrutura e valorização da Guarda Municipal, com o objetivo de garantir uma cidade cada vez mais segura para todos.

