Guarda Municipal de Ibaté divulga balanço das ações realizadas em 2025

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté divulgou o balanço das atividades desenvolvidas ao longo de 2025, destacando números expressivos no combate à criminalidade e importantes avanços estruturais e operacionais da corporação.

Durante o ano, a GCM atendeu 268 ocorrências de diferentes naturezas. Entre os principais resultados estão 109 apreensões de entorpecentes, sendo que 36 delas resultaram em prisões em flagrante por tráfico de drogas. A corporação também prendeu cinco procurados pela Justiça, recuperou cinco veículos furtados e realizou outras prisões em flagrante por crimes como roubo, furto, dano ao patrimônio público e maus-tratos contra animais, entre outros.

Um dos destaques da atuação em 2025 foi o combate sistemático ao tráfico de drogas em espaços públicos, especialmente praças e áreas de convivência, locais que anteriormente eram utilizados para a prática criminosa. Com a presença constante da Guarda, esses espaços foram devolvidos à população, proporcionando mais segurança e tranquilidade para o uso coletivo.

Segundo o comandante da GCM, Jéslei Rigolão, o ano foi marcado por avanços históricos para a instituição. “Após 40 anos de existência, a Guarda Municipal foi armada, o que possibilitou o pleno exercício de suas atribuições legais, além de proporcionar mais segurança aos agentes e à população”, destacou. Recentemente, a corporação também foi contemplada com a doação de dez pistolas pela GCM de Paulínia.

Além do armamento, a atual gestão investiu na aquisição de munições para treinamento e uso operacional, na compra de armas de incapacitação neuromuscular e em novos aparelhos de telefonia celular, modernizando e agilizando o atendimento à população. A GCM também passou a operar com o sistema CAD/SINESP, que permite, entre outras funcionalidades, a consulta de antecedentes criminais.

A capacitação dos agentes foi outra prioridade ao longo do ano. Foram realizados o primeiro estágio de qualificação profissional, cursos de armeiro, instrutor de tiro, atendimento pré-hospitalar e atendimento pré-hospitalar tático, além de habilitação no uso de SPARK (arma de choque), revólveres e treinamentos de tiro com pistolas. Os guardas também participaram de workshops sobre defesa pessoal, segurança pública e o papel da mulher na GCM, além de palestras sobre preservação de local de crime, policiamento com motocicletas, ministradas por policiais da ROCAM, e a inclusão de agentes no programa Bolsa Formação, do Governo Federal.

No campo do reconhecimento institucional, foi realizada a solenidade comemorativa dos 40 anos da Guarda Civil Municipal de Ibaté. Também foi retomada, em parceria com o Poder Legislativo, a solenidade de reconhecimento dos profissionais de segurança do ano, além da regulamentação e implantação da folga mérito, concedida aos guardas que se destacam no cumprimento de suas funções.

O comandante Jéslei Rigolão ressaltou ainda a forte parceria com as Polícias Civil e Militar, com a realização constante de operações conjuntas. Já o secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Major Fumagale, enfatizou a contribuição da GCM para a redução dos índices criminais no município, que devem ser divulgados em breve pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Segundo ele, os investimentos em treinamentos e equipamentos terão continuidade ao longo deste ano.

O prefeito Ronaldo Venturi também destacou a importância do trabalho desenvolvido pela corporação. “A Guarda Municipal de Ibaté tem sido fundamental para fortalecer a segurança pública do nosso município. Os números apresentados demonstram um trabalho sério, comprometido e eficiente. Nossa gestão continuará investindo em estrutura, capacitação e valorização dos profissionais, porque segurança é prioridade e reflete diretamente na qualidade de vida da população”, afirmou.

