Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté

Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal apreendeu drogas na noite desta segunda-feira (22), em uma praça no Jardim Cruzado, em Ibaté.

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema quando encontraram ao lado de uma escada cocaína, crack e maconha pronto para venda. Ninguém foi preso, no local.

Diante dos fatos todo material foi apreendido e levado para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência. A GCM informou que o patrulhamento seguirá intensificado, em áreas com maior incidência de tráfico.

Leia Também