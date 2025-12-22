(16) 99963-6036
segunda, 22 de dezembro de 2025
Guarda Municipal apreende drogas escondidas em praça de Ibaté

Os guardas municipais localizaram durante patrulhamento cocaína, maconha e crack

22 Dez 2025 - 22h38Por Flávio Fernandes
Crédito: Foto: Divulgação/GCM

A Guarda Municipal apreendeu drogas na noite desta segunda-feira (22), em uma praça no Jardim Cruzado, em Ibaté. 

Segundo informações, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema quando encontraram ao lado de uma escada cocaína, crack e maconha pronto para venda. Ninguém foi preso, no local. 

Diante dos fatos todo material foi apreendido e levado para o Plantão Policial de São Carlos, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência. A GCM informou que o patrulhamento seguirá intensificado, em áreas com maior incidência de tráfico.

 

