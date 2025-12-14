(16) 99963-6036
domingo, 14 de dezembro de 2025
Região

Guarda Municipal apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado

14 Dez 2025 - 15h01Por Da redação
Durante patrulhamento preventivo na noite deste sábado, a Guarda Municipal realizou a apreensão de entorpecentes e de uma máquina de cartão no bairro Jardim Cruzado, em São Carlos.

De acordo com o relato da corporação, a equipe seguia pela Rua Borborema quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos dispensaram uma máquina de cartão no chão e arremessaram uma sacola preta sobre o telhado de uma residência, fugindo em seguida a pé, tomando rumo ignorado.

Diante da situação, foi solicitado apoio de outra viatura. Os agentes acessaram o telhado do imóvel e conseguiram recolher a sacola, que continha diversas porções de drogas. No total, foram apreendidas 23 porções análogas à maconha, 37 porções análogas à cocaína e 15 pedras análogas ao crack.

A máquina de cartão e os entorpecentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde ficaram apreendidos e à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

