sexta, 26 de dezembro de 2025
Atentado

Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região

Júnior Virgilio Alécio afirma que estava dentro do carro que foi atingido por disparos; ele não sofreu ferimentos graves

26 Dez 2025 - 03h03Por Flávio Fernandes
Genro que se envolveu com sogro diz ter sido alvo de atentado a tiros na região - Crédito: Foto: Reprodução/Montagem Flavio Fernandes/São Carlos Agora Crédito: Foto: Reprodução/Montagem Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um vídeo publicado nas redes sociais voltou a colocar Júnior Virgílio Alécio no centro de uma nova polêmica em Araraquara. Conhecido após o caso que ganhou repercussão nacional e internacional envolvendo um relacionamento extraconjugal com o próprio sogro, o jovem afirma agora ter sido vítima de um atentado a tiros na manhã desta (24), véspera de Natal.

Júnior relata que estava em seu carro e foi atingido por disparos de arma de fogo e no momento do ataque acabou sendo atingido por estilhaços de vidro na testa. Os tiros quebraram o vidro traseiro do veículo e apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves.

Ainda no vídeo, o jovem diz acreditar que o episódio foi um “livramento” e que sabe quem seria o autor, mas não revelou nome. Ele está com medo e pretende procurar um local seguro, para se proteger.

Atualmente, Júnior afirma que vinha trabalhando com produção de conteúdo adulto voltado ao público gay, além de estar dedicado aos cuidados com o filho. A exposição e os desdobramentos do caso anterior, mudaram completamente sua rotina e a vida pessoal.

O nome de Júnior Virgílio Alécio ficou conhecido após a divulgação de vídeos, em 2023, de que ele teria mantido um relacionamento amoroso com o próprio sogro, enquanto ainda era casado. O episódio gerou grande repercussão nas redes sociais, causou o fim do casamento e provocou uma série de conflitos familiares, que também foram amplamente comentados na época.

Apesar da gravidade das novas declarações, até o momento não há registro oficial do suposto atentado junto à Polícia Civil de Araraquara. Nenhum boletim de ocorrência foi localizado ainda e também não há confirmação policial, sobre disparos ou perícia em veículo.

A reportagem segue acompanhando o caso e deixa o espaço aberto para manifestação das autoridades de segurança pública. Caso o registro seja formalizado, a matéria será atualizada.

