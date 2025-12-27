(16) 99963-6036
GCM e PM apreendem moto sem placa e com chassi adulterado durante ação conjunta em Ibaté

Motocicleta estava escondida em garagem de residência e pode ter sido furtada em Araraquara; mulher foi detida

27 Dez 2025 - 01h37Por Flávio Fernandes
Uma moto sem placa com a numeração do chassi e do motor suprimidas foi localizada na noite desta sexta-feira (26), durante ação conjunta Guarda Municipal e Polícia Militar no Jardim Cruzado, em Ibaté. 

Segundo informações os policiais militares e guardas municipais faziam patrulhamento pela região, quando ouviram um pedido de socorro, sem conseguir identificar de imediato de onde partia o chamado. As equipes foram averiguar e viram uma residência na Rua Antônio Maquedano, com o portão aberto e decidiram entrar para verificar a possível situação de emergência.

No imóvel, uma mulher de 41 anos foi abordada e afirmou não ter solicitado ajuda, mas ao realizarem a vistoria no imóvel, os PMs e GCMs localizaram uma motocicleta escondida na garagem, parcialmente coberta por um colchão, o que levantou suspeitas. Questionada, a moradora informou que o veículo pertenceria a um colega de seu filho, que teria deixado a moto na casa para ser guardada.

Após a inspeção, foi constatado que se tratava de uma Honda Twister, pintada de preto, mas com partes do tanque sem pintura, deixando à mostra a cor amarela original, o que indicaria possível adulteração. Ao realizarem a verificação dos sinais identificadores, os guardas municipais e policiais militares constataram que a numeração do chassi e motor estava suprimida impossibilitando a identificação da procedência da moto. 

Há suspeita de que a motocicleta seja produto de furto, possivelmente ocorrido em Araraquara e diante dos fatos a mulher foi detida e levada para o Plantão Policial de São Carlos. O veículo foi apreendido e levado ao Pátio Municipal de São Carlos, onde a perícia deverá confirmar sua origem e eventual ligação com crimes. 

