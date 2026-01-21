GCM de Ibaté detém suspeito de estelionato na Rodovia Washington Luís

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ibaté deteve, na tarde desta quarta-feira (21), um homem suspeito de praticar estelionato na região. A abordagem ocorreu por volta das 12h40, na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 246, sentido sul.

Segundo o relatório da corporação, a equipe da GCM de Ibaté foi informada pela GCM de Araraquara, por intermédio do GCM Paschoal, de que um indivíduo, conduzindo uma motocicleta Honda CG 160, cor prata, havia acabado de cometer um crime de estelionato naquele município e estaria se deslocando em direção a Ibaté.

Durante patrulhamento pela Avenida São João, no sentido do Jardim Cruzado, os agentes acessaram a rodovia e avistaram a motocicleta suspeita trafegando ao lado da viatura. Diante das informações recebidas e da fundada suspeita, foi realizada a abordagem.

No momento da ação, o homem confirmou que esteve em Araraquara e informou estar de posse de máquinas de cartão e documentos, optando por permanecer em silêncio quanto aos demais fatos.

A ocorrência foi comunicada à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté. O delegado de plantão, Dr. Ramon, orientou que, havendo vítimas, o caso fosse apresentado na unidade policial.

Posteriormente, três vítimas entraram em contato com a GCM de Ibaté relatando terem sido vítimas de estelionato. De acordo com os depoimentos, o suspeito abordava as pessoas alegando realizar a entrega de um suposto documento do Detran e informava que seria necessário o pagamento de uma taxa. Durante o pagamento com cartão, dizia que a transação não havia sido concluída e solicitava novas tentativas. Após isso, recolhia o envelope e deixava o local. Mais tarde, as vítimas constataram débitos indevidos em suas contas bancárias.

Os prejuízos relatados foram de aproximadamente R$ 4 mil, R$ 1 mil e um terceiro valor ainda não precisado. As vítimas compareceram à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté para prestar esclarecimentos e dar andamento às providências legais.

O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

