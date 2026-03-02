(16) 99963-6036
segunda, 02 de marÃ§o de 2026
Jardim Popular

Drogas sÃ£o apreendidas no Jardim Popular em IbatÃ©

02 Mar 2026 - 10h23Por Da redaÃ§Ã£o
Uma ação policial realizada na noite deste domingo (1º), por volta das 21h10, resultou na apreensão de entorpecentes no bairro Jardim Popular, em Ibaté.

De acordo com informações, durante patrulhamento pela Rua Getúlio Vieira de Aguiar, equipes que atuavam em operação conjunta visualizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e mudou repentinamente de comportamento, levantando suspeita.

Diante da atitude considerada suspeita, os policiais realizaram a abordagem e, simultaneamente, uma varredura nas imediações do local onde o homem se encontrava. Durante a busca, foi localizada uma sacola plástica preta pendurada em uma árvore.

Ao verificarem o conteúdo da sacola, os agentes encontraram diversas porções de entorpecentes. Foram apreendidos 52 pinos contendo substância análoga à cocaína, 48 porções de substância semelhante à maconha e 60 pedras aparentando ser crack.

Todo o material foi apresentado no Plantão Policial de São Carlos, onde ficou apreendido para as providências cabíveis.

