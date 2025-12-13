(16) 99963-6036
Apreensão de Drogas

GCM apreende cocaína, crack, maconha e máquinas de cartão em ponto conhecido de Ibaté

Entorpecentes e máquinas de pagamento estavam escondidos em cano e árvores no Jardim Cruzado

13 Dez 2025 - 14h21Por Flávio Fernandes
GCM apreende cocaína, crack, maconha e máquinas de cartão em ponto conhecido de Ibaté - Crédito: Foto: Divulgação/GCM

Uma ação da Guarda Municipal resultou na apreensão de grande quantidade de drogas na noite desta sexta-feira (12), no Jardim Cruzado, em Ibaté. 

Segundo informaões, os guardas municipais faziam patrulhamento pela Rua Borborema em um ponto conhecido pela intensa venda de entorpecentes. Ao perceberem a presença da viatura, algumas pessoas começaram a deixar o local de foram suspeit e fugiram.

Diante da movimentação, a equipe iniciou varreduras pelas imediações e localizou duas máquinas de cartão e uma delas estava escondida dentro de um cano, próximo a uma unidade básica de saúde. Já a outra, estava em uma árvore.

Cerca de dez metros adiante, foi encontrado uma sacola plástica em outra árvore com 46 pedras de crack, 119 porções de maconha, 10 de ice e 58 pinos de cocaína prontos para comercialização.

De acordo com informações, não há câmeras de segurança na região e os GCMs não conseguiram identificar os responsáveis pelo material apreendido e ninguém foi preso. O caso foi registrado em boletim de ocorrência, no Plantão Policial de São Carlos e será investigado pela Polícia Civil de Ibaté.

 

