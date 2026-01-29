Furto de energia é constatado em residência em Ibaté

Crédito: divulgação

Uma ação conjunta da Polícia Militar, Guarda Municipal e Fiscalização Municipal resultou na constatação de furto de energia elétrica e na condução de três pessoas ao Distrito Policial de Ibaté, na manhã desta quinta-feira (29), no bairro Jardim Bandeirantes.

As equipes se deslocaram até o local por volta das 8h30 após o recebimento de diversas denúncias apontando que uma residência estaria invadida e sendo utilizada por usuários de drogas. Durante a averiguação inicial, agentes da CPFL constataram imediatamente o furto de energia elétrica, realizado por meio de uma ligação direta no poste da rede pública.

Diante da irregularidade, foi realizada vistoria no interior do imóvel invadido, onde três indivíduos foram abordados. Em razão dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Distrito Policial de Ibaté e apresentados à autoridade policial, que adotou as providências legais cabíveis.

O caso segue à disposição da Polícia Civil para investigação.

