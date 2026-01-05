(16) 99963-6036
segunda, 05 de janeiro de 2026
Funcionário é preso em flagrante por furto de material usado em montagem de palco

05 Jan 2026 - 06h14Por Da redação
Um homem foi preso em flagrante por furto na tarde deste -domingo (4), no bairro Bosque do Tamanduá, em Descalvado. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar após acionamento do COPOM.

De acordo com o boletim policial, a equipe foi informada sobre o furto de um objeto em uma empresa localizada na Rua Celeste Filla. Segundo a denúncia, um funcionário teria sido flagrado por câmeras de monitoramento colocando uma peça no porta-malas de um veículo e deixando o local em seguida.

Durante patrulhamento, os policiais localizaram e abordaram o veículo na Rua Luiza Pinese Bortoletto. Na vistoria, foi encontrado um cubo de alumínio Q30, utilizado na montagem de palcos, avaliado em aproximadamente R$ 2,3 mil. O objeto foi reconhecido como pertencente à empresa vítima.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado inicialmente ao Pronto-Socorro para exame de corpo de delito e, posteriormente, ao Plantão Policial de Porto Ferreira, onde o flagrante foi formalizado. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça.

O veículo utilizado no crime foi recolhido administrativamente ao pátio credenciado devido a irregularidades, como falta de licenciamento, CNH vencida e mau estado de conservação dos pneus.

