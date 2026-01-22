Após passar duas noites em motel com "crush", mulher é abandonada e fica no prejuízo

Motel - Crédito: Pixabay

Uma mulher viveu momentos de tensão e constrangimento após ser abandonada em um motel da cidade de Matão, após conhecer um homem por um aplicativo de relacionamento. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (22).

Segundo relato da vítima à Polícia Militar, ela havia aceitado o convite do homem para passar dois dias e duas noites no local, acreditando que havia encontrado alguém especial. Durante o período, o casal desfrutou de momentos de convivência, incluindo refeições, bebidas e café da manhã.

Por volta da meia-noite, o homem teria afirmado que iria fumar um cigarro do lado de fora, mas não retornou ao quarto. Após algumas horas, a atendente do motel informou que ele havia ido embora, deixando a mulher sem dinheiro para pagar a conta.

Em estado de choque e revoltada, a mulher acionou a Central de Emergência 190 da Polícia Militar. A Polícia orienta que encontros com desconhecidos devem ser sempre planejados com cautela, e que locais públicos devem ser preferidos nas primeiras ocasiões, evitando situações de risco.

Leia Também