domingo, 01 de marÃ§o de 2026
Jardim Cruzado

ForÃ§a TÃ¡tica flagra adolescentes com drogas em IbatÃ©

01 Mar 2026 - 06h20
Na noite deste sábado (28), a Força Tática de São Carlos apreendeu dois menores por tráfico de drogas em Ibaté.

De acordo com os policiais militares, a equipe recebeu denúncia de que, na Rua Ibitinga, no Jardim Cruzado, em Ibaté, um indivíduo estaria realizando a venda de entorpecentes.

Foi iniciada a Operação Saturação e, durante patrulhamento pelo local, os policiais visualizaram um suspeito com uma bolsa, em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, ele correu para o interior de uma residência.

Após acompanhamento, a equipe conseguiu deter o indivíduo. Dentro da bolsa foram localizadas drogas, dinheiro e máquinas de cartão.

No interior da residência, outro menor também foi localizado e apreendido. Segundo a PM, ele seria o responsável por recolher o dinheiro das biqueiras.

Os dois indivíduos, que já possuem antecedentes criminais um por tráfico de drogas e receptação e o outro por tráfico foram encaminhados ao Plantão Policial, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Ãšltimas NotÃ­cias