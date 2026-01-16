(16) 99963-6036
sexta, 16 de janeiro de 2026
Torrinha

Foragido da Justiça procura a PM para se entregar

16 Jan 2026 - 07h14Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Foragido da Justiça procura a PM para se entregar -

A Polícia Milita, por meio de equipes do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), capturou nesta quinta-feira (15) um homem procurado pela Justiça no município de Torrinha.

A ação ocorreu durante patrulhamento, quando a equipe foi acionada pelo comandante do 2º Grupamento da Companhia. A informação indicava que um indivíduo estaria nas imediações da base policial alegando estar evadido de uma unidade prisional no estado de Minas Gerais.

Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem, identificaram o homem e efetuaram consultas aos sistemas oficiais. Após verificação junto ao COPOM e ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Torrinha, onde a autoridade policial registrou o boletim de ocorrência de captura de procurado e adotou as providências cabíveis de polícia judiciária.

O homem permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também

Shopping se manifesta sobre audacioso furto em joalheria
Araraquara13h49 - 15 Jan 2026

Shopping se manifesta sobre audacioso furto em joalheria

Caminhão tomba na Washington Luís
Matão08h04 - 15 Jan 2026

Caminhão tomba na Washington Luís

Criminosos invadem joalheria e fazem furto milionário em shopping na região
Ação Silenciosa22h16 - 14 Jan 2026

Criminosos invadem joalheria e fazem furto milionário em shopping na região

Polícia Militar prende homem por vandalismo em creche municipal
Itirapina 20h38 - 13 Jan 2026

Polícia Militar prende homem por vandalismo em creche municipal

Oito detentos não retornam de "saidinha" de fim de ano na região
Não Voltaram13h52 - 13 Jan 2026

Oito detentos não retornam de "saidinha" de fim de ano na região

Últimas Notícias