Fiscalização de Ibaté continua notificando proprietários de terrenos para que façam a limpeza e roçagem dos lotes

A Prefeitura de Ibaté, por meio do setor de fiscalização, continua notificando os proprietários de terrenos da cidade para que possam fazer a manutenção da limpeza e evitar a proliferação do mosquito da dengue e o surgimento de animais peçonhentos e indesejados.

A equipe de fiscalização já concluiu as notificações dos terrenos dos bairros Jequitibá I e II e do Jardim das Palmeiras II, o Palmeiras I está em andamento.

Além da limpeza dos lotes, também estão sendo fiscalizados os passeios públicos com mato alto e materiais de construção na calçada que atrapalhe o livre trânsito de pedestres, previsto no Código de posturas do Município.

Após a notificação, o proprietário tem o prazo de dez dias para realizar a limpeza, sujeito a pagar uma multa de 20 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), que corresponde a R$ 740,40. Em caso de reincidência a multa aplicada será o dobro.

Neste ano foram efetuadas 248 notificações de limpeza de terreno, inclusive para que seja eliminado o criadouro do mosquito da dengue e animais peçonhentos, além de 30 multas de pessoas que não tomaram providências em relação a limpeza dos terrenos.

