Filhote de jacaré é capturado pela Defesa Civil

Crédito: divulgação

A Defesa Civil de Ibaté atendeu, na tarde desta segunda-feira (12), uma ocorrência envolvendo a presença de um filhote de jacaré em via pública, no bairro São Benedito. O chamado foi registrado, na Rua Arcênio de Chicó, nas proximidades da linha férrea.

Ao chegar ao local, a equipe realizou a captura segura do animal, garantindo a integridade dos moradores e do próprio filhote. Não houve registro de vítimas durante a ocorrência.

Após o resgate, o jacaré foi devolvido ao seu habitat natural e solto na Represa do Bicudo, de forma segura e adequada.

A Defesa Civil orienta a população a não tentar capturar ou se aproximar de animais silvestres encontrados em áreas urbanas, recomendando que, em situações semelhantes, os órgãos competentes sejam acionados imediatamente.

Leia Também