Fiéis de Ibaté pedem ao bispo que reavalie transferência de padre da Paróquia Santo Antônio

Padre Luiz Antenor Rosa Botelho da Paróquia Santo Antônio, em Ibaté - Crédito: divulgação

A transferência do padre Luiz Antenor Rosa Botelho da Paróquia Santo Antônio, em Ibaté, anunciada oficialmente pela Diocese de São Carlos, tem mobilizado fiéis e gerado manifestações públicas de apelo ao bispo diocesano, Dom Luiz Carlos Dias, para que a decisão seja reavaliada.

A mudança foi divulgada nesta quarta-feira (17) pela Cúria Diocesana, dentro do comunicado anual de nomeações e transferências do clero. Padre Luiz Antenor deixará a paróquia após quase cinco anos à frente da comunidade católica ibateense.

Desde o anúncio, fiéis têm se manifestado de forma presencial e também nas redes sociais. Nesta quinta-feira (18), uma fiel chegou a publicar um vídeo direcionado ao bispo, pedindo que ele reconsidere a transferência e destacando o trabalho pastoral, social e comunitário desenvolvido pelo sacerdote durante sua permanência em Ibaté.

De acordo com a Diocese, o novo pároco da Paróquia Santo Antônio será o padre Samir Silva Sousa. A missa de posse canônica está marcada para o dia 28 de dezembro de 2025, às 9h, quando o sacerdote será apresentado oficialmente à comunidade e iniciará sua missão pastoral no município.

O comunicado diocesano informa ainda que o padre Luiz Antenor passará a exercer a função de vigário paroquial da Paróquia São José, em São Carlos. Ele estava à frente da Paróquia Santo Antônio desde março de 2020, quando foi empossado pelo então bispo diocesano Dom Paulo Cezar Costa, atualmente cardeal e arcebispo de Brasília.

Natural de Matão, padre Luiz Antenor é filho de Aparecido e Lourdes e tem quatro irmãos. Ingressou no seminário em 1997, foi ordenado diácono em 2004, com diaconato em Brotas, e sacerdote em 2 de julho de 2005. Ao longo do ministério, já atuou em paróquias de Rincão, Itirapina, Santa Lúcia, Araraquara e São Carlos, além de possuir doutorado em Direito Canônico.

Segundo a Diocese de São Carlos, as transferências fazem parte do planejamento pastoral, com o objetivo de atender às necessidades das comunidades e garantir a continuidade das atividades religiosas e sociais. Em Ibaté, no entanto, a saída do sacerdote tem despertado forte comoção, com manifestações de gratidão e pedidos de reconsideração, ao mesmo tempo em que a paróquia se prepara para acolher o novo pároco e dar sequência ao trabalho pastoral.

