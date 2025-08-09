Feira Livre de Ibaté acontece neste fim de semana

feiralivre -

A tradicional Feira do Centro de Ibaté promete agitar a Praça Central neste fim de semana, reunindo feirantes, produtores rurais, artesãos e moradores em um espaço de valorização da produção local e da cultura da cidade.

No sábado (9), a feira acontece das 8h às 13h, oferecendo uma grande variedade de produtos frescos, artesanato e opções gastronômicas em um ambiente acolhedor, ideal para toda a família.

A iniciativa, idealizada pela Associação dos Feirantes e Ambulantes de Ibaté (AFEAMI) com o apoio da Prefeitura Municipal, vem crescendo e atraindo cada vez mais empreendedores locais.

Já no domingo (10), o evento será realizado das 15h às 21h, ampliando as opções para quem deseja aproveitar o fim de semana comprando direto de quem produz. Além das bancas de frutas, verduras, queijos, doces e artesanato, o público poderá desfrutar de praça de alimentação, trenzinho, brinquedos e música ao vivo, garantindo diversão para todas as idades.

