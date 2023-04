Famílias do Programa Criança Feliz de Ibaté recebem lembrança de Páscoa

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Assistência Social, por meio do Programa Criança Feliz, realizou no Centro de referência da Assistência Social- CRAS, durante os atendimentos da semana, a entrega de uma lembrança de Páscoa para aproximadamente cem famílias cadastradas.

O Programa Criança feliz é uma ação do Governo Federal, tem por objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares que buscam envolver ações Inter setoriais com as políticas de Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura e Direitos Humanos, entre outras.

Nilda Pinesso, supervisora do Programa, explicou que o público prioritário são crianças de 0 a 3 anos de idade inseridas no Cadastro único; crianças de 0 a 6 anos de idade beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada – BPC; e gestantes com o número do NIS. “É necessário manter os dados no Cadastro único atualizados, principalmente quando há gestantes e crianças até três anos na família”, destacou.

Amanda Affonso, A coordenadora da Assistência Social, Amanda Affonso, que acompanhou a ação, ressaltou a importância da data, bem como, da entrega dos chocolates para as crianças. “Entregar essa pequena lembrancinha às nossas famílias e proporcionar a alegria genuína aos olhos dos pequenos é o verdadeiro significado da Páscoa. É algo singelo, mas tenho certeza que faz toda a diferença”, comentou.

Para obter maiores informações ou de como participar do Programa Criança Feliz entre em contato no telefone do CRAS Cruzado – 16 3343-5985.

