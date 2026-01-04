Familiares reconhecem corpo de jovem da região entre as vítimas encontradas em Santa Catarina

Crédito: Foto: Redes Sociais

Familiares reconheceram neste fim de semana o corpo do jovem de Araraquara Pedro Henrique Prado de Oliveira de 19 anos, encontrado junto com outros 3 amigos em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A identificação das vítimas foi realizada no IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis, com base em características físicas e tatuagens.

Pedro foi criado em Guaranésia (MG) e era descrito pela família como um jovem carinhoso, protetor e muito ligado aos parentes. Ele era o filho mais velho e o único homem entre três irmãos.

De acordo com informações apuradas, Pedro, Bruno Máximo da Silva de 28 anos, Daniel Luiz da Silveira 28, e Guilherme Macedo de Almeida de 20, haviam sido vistos pela última vez no domingo (28), quando saíram do apartamento onde moravam juntos. O imóvel foi encontrado posteriormente aberto, com comida ainda no fogão e celulares conectados ao carregador, o que levantou preocupação imediata entre familiares e amigos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o grupo caminhando pela região, mas nenhum contato foi feito após esse momento. O desaparecimento, passou a ser investigado pelas autoridades catarinenses.

Os corpos foram localizados na manhã deste sábado (3), em área de mata às margens de uma estrada no bairro Fundos, em Biguaçu. A apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que segue investigando as circunstâncias e a motivação do crime.

Segundo informações oficiais, os corpos foram localizados amarrados e com sinais de violência e os exames periciais seguem em andamento. Os laudos devem ser concluídos em até 30 dias, prazo previsto para a finalização das análises técnicas.

A liberação dos corpos pelo IML deve ocorrer nos próximos dias, para que sejam realizados os velórios e sepultamentos, que devem contar com o traslado das vítimas para suas cidades de origem. O caso gerou comoção, especialmente em Araraquara, onde Pedro nasceu e mantém fortes vínculos afetivos.

