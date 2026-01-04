(16) 99963-6036
domingo, 04 de janeiro de 2026
Triste

Familiares reconhecem corpo de jovem da região entre as vítimas encontradas em Santa Catarina

Pedro Henrique Prado de Oliveira está entre os quatro jovens encontrados mortos em Biguaçu

04 Jan 2026 - 12h00Por Flávio Fernandes
Familiares reconhecem corpo de jovem da região entre as vítimas encontradas em Santa Catarina - Crédito: Foto: Redes Sociais Crédito: Foto: Redes Sociais

Familiares reconheceram neste fim de semana o corpo do jovem de Araraquara Pedro Henrique Prado de Oliveira de 19 anos, encontrado junto com outros 3 amigos em Biguaçu, na Grande Florianópolis, em Santa Catarina. A identificação das vítimas foi realizada no IML (Instituto Médico Legal) de Florianópolis, com base em características físicas e tatuagens.

Pedro foi criado em Guaranésia (MG) e era descrito pela família como um jovem carinhoso, protetor e muito ligado aos parentes. Ele era o filho mais velho e o único homem entre três irmãos.

De acordo com informações apuradas, Pedro, Bruno Máximo da Silva de 28 anos, Daniel Luiz da Silveira 28, e Guilherme Macedo de Almeida de 20, haviam sido vistos pela última vez no domingo (28), quando saíram do apartamento onde moravam juntos. O imóvel foi encontrado posteriormente aberto, com comida ainda no fogão e celulares conectados ao carregador, o que levantou preocupação imediata entre familiares e amigos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o grupo caminhando pela região, mas nenhum contato foi feito após esse momento. O desaparecimento, passou a ser investigado pelas autoridades catarinenses.

Os corpos foram localizados na manhã deste sábado (3), em área de mata às margens de uma estrada no bairro Fundos, em Biguaçu. A apuração do caso está sob responsabilidade da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, que segue investigando as circunstâncias e a motivação do crime.

Segundo informações oficiais, os corpos foram localizados amarrados e com sinais de violência e os exames periciais seguem em andamento. Os laudos devem ser concluídos em até 30 dias, prazo previsto para a finalização das análises técnicas.

A liberação dos corpos pelo IML deve ocorrer nos próximos dias, para que sejam realizados os velórios e sepultamentos, que devem contar com o traslado das vítimas para suas cidades de origem. O caso gerou comoção, especialmente em Araraquara, onde Pedro nasceu e mantém fortes vínculos afetivos.

