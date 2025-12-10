(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Região

Exposição de artesanato é inaugurada no Centro Comunitário de Ibaté

10 Dez 2025 - 07h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Exposição de artesanato é inaugurada no Centro Comunitário de Ibaté -

O Centro Comunitário de Ibaté foi palco, na manhã desta terça-feira (9), da abertura oficial da Exposição de Artesanato, evento que apresenta ao público os trabalhos produzidos ao longo do ano nas oficinas promovidas pela Prefeitura. A mostra, que segue aberta até o dia 11 de dezembro, oferece uma oportunidade especial para quem busca presentes de Natal únicos, criativos e totalmente feitos à mão.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, que ressaltou a relevância das oficinas para a valorização cultural, o incentivo à criatividade e a geração de renda para os participantes. Também prestigiaram o evento a secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, o secretário de Governo, Fábio Gomes, e o secretário de Serviços Públicos, Ivan Lins.

O delegado Dr. Ramon Alves marcou presença, reforçando o compromisso das instituições locais com iniciativas que fortalecem o desenvolvimento comunitário. A coordenadora do Centro Comunitário, Regina Nishihara, recebeu os visitantes e agradeceu o empenho das equipes envolvidas tanto na realização das oficinas quanto na organização da exposição.

A mostra reúne peças confeccionadas pelas alunas das oficinas, contemplando diversas técnicas artesanais. Entre os itens expostos estão produtos exclusivos que refletem criatividade, cuidado e tradição, evidenciando o valor cultural do artesanato local.

A exposição acontece no próprio Centro Comunitário, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, no Centro, com entrada gratuita. A Prefeitura convida toda a população a prestigiar o trabalho das artesãs e apoiar a continuidade dos projetos desenvolvidos ao longo do ano, reforçando o papel da comunidade no fortalecimento das ações culturais da cidade.

 

Leia Também

Colisão entre dois caminhões deixa vítima fatal na SP-333
Região06h11 - 10 Dez 2025

Colisão entre dois caminhões deixa vítima fatal na SP-333

Motociclista de São Carlos é preso pelo TOR na SP-310 após comprar celular com dinheiro falso
Flagrante10h56 - 09 Dez 2025

Motociclista de São Carlos é preso pelo TOR na SP-310 após comprar celular com dinheiro falso

Sexta Etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025 começa nesta sexta
Região09h56 - 09 Dez 2025

Sexta Etapa do Campeonato Paulista Off Road 2025 começa nesta sexta

Homem acusado de feminicídio é morto em confronto com o BAEP
Região07h44 - 09 Dez 2025

Homem acusado de feminicídio é morto em confronto com o BAEP

Motociclista morre e passageira fica gravemente ferida em colisão na SP-322
Região07h39 - 09 Dez 2025

Motociclista morre e passageira fica gravemente ferida em colisão na SP-322

Últimas Notícias