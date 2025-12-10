Exposição de artesanato é inaugurada no Centro Comunitário de Ibaté

O Centro Comunitário de Ibaté foi palco, na manhã desta terça-feira (9), da abertura oficial da Exposição de Artesanato, evento que apresenta ao público os trabalhos produzidos ao longo do ano nas oficinas promovidas pela Prefeitura. A mostra, que segue aberta até o dia 11 de dezembro, oferece uma oportunidade especial para quem busca presentes de Natal únicos, criativos e totalmente feitos à mão.

A solenidade de abertura contou com a presença do prefeito Ronaldo Venturi, que ressaltou a relevância das oficinas para a valorização cultural, o incentivo à criatividade e a geração de renda para os participantes. Também prestigiaram o evento a secretária de Assistência Social, Jacqueline Barbosa, o secretário de Governo, Fábio Gomes, e o secretário de Serviços Públicos, Ivan Lins.

O delegado Dr. Ramon Alves marcou presença, reforçando o compromisso das instituições locais com iniciativas que fortalecem o desenvolvimento comunitário. A coordenadora do Centro Comunitário, Regina Nishihara, recebeu os visitantes e agradeceu o empenho das equipes envolvidas tanto na realização das oficinas quanto na organização da exposição.

A mostra reúne peças confeccionadas pelas alunas das oficinas, contemplando diversas técnicas artesanais. Entre os itens expostos estão produtos exclusivos que refletem criatividade, cuidado e tradição, evidenciando o valor cultural do artesanato local.

A exposição acontece no próprio Centro Comunitário, localizado na Rua Dr. Teixeira de Barros, no Centro, com entrada gratuita. A Prefeitura convida toda a população a prestigiar o trabalho das artesãs e apoiar a continuidade dos projetos desenvolvidos ao longo do ano, reforçando o papel da comunidade no fortalecimento das ações culturais da cidade.

Leia Também