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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Oportunidade

ETEC de IbatÃ© abre concurso pÃºblico com vagas inÃ©ditas para professores

18 Mar 2026 - 10h33Por Da redaÃ§Ã£o
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ETEC IbatÃ© - ETEC IbatÃ© -

A ETEC de Ibaté anunciou a abertura de um concurso público com múltiplas vagas para professores, marcando um momento histórico na trajetória da instituição. Reconhecida regionalmente pela excelência no ensino técnico e pela formação de qualidade, esta é a primeira vez que a unidade amplia de forma significativa seu quadro docente por meio de processo seletivo público.

As oportunidades são destinadas às áreas de Educação Física, Química, Matemática e Língua Inglesa. A iniciativa busca atrair profissionais qualificados que desejam atuar em uma das instituições mais respeitadas do estado de São Paulo, contribuindo diretamente para a formação de estudantes e para o fortalecimento da educação na região.

As inscrições começam no dia 19 de março e devem ser realizadas pelo site oficial do processo seletivo do Centro Paula Souza. Os editais específicos de cada área já estão disponíveis online, com informações detalhadas sobre requisitos, etapas e critérios de seleção. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail institucional disponibilizado pela escola.

EDITAL QUÍMICA:
https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/CPD/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=13318&miji431dqd

EDITAL MATEMÁTICA:
https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/CPD/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=13319&miji431dqd

EDITAL EDUCAÇÃO FÍSICA:
https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/CPD/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=13320&miji431dqd

EDITAL LÍNGUA INGLESA:
https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/selecaopublica/ETEC/CPD/detalhes.aspx?oljioahohafnav87412=13321&miji431dqd

Confira todos os detalhes do processo e garanta sua inscrição.

Dúvidas e informações:
e263adm@cps.sp.gov.br

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