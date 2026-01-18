(16) 99963-6036
domingo, 18 de janeiro de 2026
Região

Esteticista grávida de sete meses morre após queda em casa; bebê também não resiste

18 Jan 2026 - 07h03Por Da redação
Letícia Silva Lourenço tinha 29 anos - Crédito: arquivo pessoal Letícia Silva Lourenço tinha 29 anos - Crédito: arquivo pessoal

A esteticista Letícia Silva Lourenço, de 29 anos, morreu neste sábado (17), em Franca, após sofrer uma queda em casa. Ela estava grávida de sete meses de uma menina, que se chamaria Maitê, e ambas não resistiram. As informações são do portal GCN.

Segundo relatos de amigos próximos, Letícia teria caído no banheiro e, em seguida, apresentado uma hemorragia. Ela foi socorrida rapidamente e levada a uma unidade hospitalar. A equipe médica realizou um parto de emergência na tentativa de salvar o bebê, mas, infelizmente, tanto a mãe quanto a criança morreram.

Letícia morava em Franca com o marido e era proprietária de uma clínica de estética na avenida Brasil, no bairro Jardim Paulistano. Pessoas próximas relatam que o casal vivia um momento de grande felicidade com a gestação e aguardava com ansiedade a chegada da primeira filha.

Nas redes sociais, a esteticista compartilhava com frequência registros e mensagens sobre a maternidade. Em uma das publicações, escreveu: “Só de pensar que falta pouco para conhecer a minha pequena, eu ainda nem acredito. Você é muito amada, minha Maitê.”

Após a tragédia, as redes sociais da clínica divulgaram uma nota de despedida a amigos e clientes. No texto, a equipe lamenta profundamente a perda e descreve Letícia como uma pessoa que espalhava amor, generosidade e luz, ressaltando que ela será sempre lembrada como sinônimo de força e carinho.

Em outra postagem, ao lado do marido, Letícia havia registrado o momento especial vivido pelo casal: “Só para registrar o quanto eu amo o nosso ‘nós dois’… e o quanto meu coração já sorri pela fase do nosso ‘nós três’.”

De acordo com o portal GCN, o sepultamento de Letícia, que completaria 30 anos na próxima sexta-feira (23), e da bebê Maitê será realizado em Ibiraci (MG), cidade natal da esteticista.

