Escolas municipais de Ibaté oferecem merenda para alunos nas férias

Merenda - Crédito: divulgação

A Prefeitura de Ibaté está executando o projeto Merenda nas Férias, que garante alimentação aos alunos da Rede Municipal de Ensino durante o período de recesso escolar. A ação já está em andamento e seguirá até o dia 6 de fevereiro de 2025.

As refeições são servidas diariamente a partir das 11h, nas escolas Vera Helena Trinta Pulcinelli e Brasilina Teixeira Ianone, assegurando que os estudantes tenham acesso a uma alimentação adequada mesmo fora do período letivo.

A administração municipal destaca que a merenda é destinada exclusivamente aos alunos da Rede Municipal de Ensino. A iniciativa reforça o compromisso do município com a segurança alimentar e o bem-estar das crianças, garantindo refeições balanceadas durante as férias escolares.

Leia Também