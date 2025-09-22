Escola Vera Trinta promove vivências no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

A Escola Municipal Vera Helena Trinta Pulcinelli realizou, nesta segunda-feira (22), uma programação especial em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, reunindo alunos, professores e convidados em atividades de reflexão, aprendizado e conscientização sobre inclusão.

As ações tiveram início pela manhã, com relatos marcantes de convidados. Um deles compartilhou experiências de superação no esporte adaptado, enquanto outro destacou sua vivência sobre vida e inclusão social, ressaltando os desafios e conquistas diante das barreiras impostas pela sociedade.

No período da tarde, a programação seguiu com depoimentos inspiradores. Um convidado relatou a descoberta tardia do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os impactos em sua trajetória. Na sequência, uma jovem influenciadora digital, diagnosticada recentemente com TEA, falou sobre a importância da representatividade nas redes sociais. Outro momento de destaque foi o testemunho sobre a perda da audição, o aprendizado de Libras e a escolarização de pessoas surdas, com apoio de intérprete para garantir a acessibilidade.

O evento proporcionou à comunidade escolar momentos de conscientização e sensibilização, reforçando a necessidade do respeito às diferenças e do fortalecimento da inclusão em todos os espaços.

Segundo a direção da unidade, a iniciativa representou um marco no aprendizado coletivo, contribuindo para que alunos e professores compreendam cada vez mais a importância da diversidade e da valorização da pessoa com deficiência.

