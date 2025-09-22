(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Região

Escola Vera Trinta promove vivências no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

22 Set 2025 - 19h08Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Escola Vera Trinta promove vivências no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência -

A Escola Municipal Vera Helena Trinta Pulcinelli realizou, nesta segunda-feira (22), uma programação especial em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, reunindo alunos, professores e convidados em atividades de reflexão, aprendizado e conscientização sobre inclusão.

As ações tiveram início pela manhã, com relatos marcantes de convidados. Um deles compartilhou experiências de superação no esporte adaptado, enquanto outro destacou sua vivência sobre vida e inclusão social, ressaltando os desafios e conquistas diante das barreiras impostas pela sociedade.

No período da tarde, a programação seguiu com depoimentos inspiradores. Um convidado relatou a descoberta tardia do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e os impactos em sua trajetória. Na sequência, uma jovem influenciadora digital, diagnosticada recentemente com TEA, falou sobre a importância da representatividade nas redes sociais. Outro momento de destaque foi o testemunho sobre a perda da audição, o aprendizado de Libras e a escolarização de pessoas surdas, com apoio de intérprete para garantir a acessibilidade.

O evento proporcionou à comunidade escolar momentos de conscientização e sensibilização, reforçando a necessidade do respeito às diferenças e do fortalecimento da inclusão em todos os espaços.

Segundo a direção da unidade, a iniciativa representou um marco no aprendizado coletivo, contribuindo para que alunos e professores compreendam cada vez mais a importância da diversidade e da valorização da pessoa com deficiência.

Leia Também

Mãe e filho perdem a vida em acidente
Região12h11 - 22 Set 2025

Mãe e filho perdem a vida em acidente

Dois caminhões tombam na Washington Luís
Itirapina 09h44 - 22 Set 2025

Dois caminhões tombam na Washington Luís

Motociclista perde a vida em acidente na SP-191
Região 08h08 - 21 Set 2025

Motociclista perde a vida em acidente na SP-191

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado
Thermas dos Laranjais07h15 - 21 Set 2025

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté
Região07h51 - 20 Set 2025

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté

Últimas Notícias