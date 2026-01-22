(16) 99963-6036
Cordeirópolis

Engavetamento na Washington Luís deixa uma vítima fatal

22 Jan 2026 - 07h09Por Da redação
Engavetamento na Washington Luís deixa uma vítima fatal - Crédito: CCI Artesp

Um grave engavetamento envolvendo três caminhões foi registrado na noite desta quarta-feira (21) na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 161, em Cordeirópolis, sentido interior/capital. O acidente resultou em uma vítima fatal.

De acordo com informações da Artesp, o acidente ocorreu por volta das 23h40. Segundo relatos do motorista de um dos caminhões Mercedes-Benz 1620, ele trafegava pela faixa da direita quando visualizou pelo retrovisor os faróis de um caminhão MB Atron 2324 se aproximando. O impacto ocorreu na traseira do caminhão 1620, que foi projetado contra outro veículo, um VW 30.330.

O motorista do MB Atron não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os demais envolvidos não se feriram. As causas do acidente serão investigadas.

