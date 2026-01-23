Engavetamento na Rodovia Washington Luís deixa duas pessoas mortas em Corumbataí

Um engavetamento de grandes proporções envolvendo diversos veículos deixou duas pessoas mortas na manhã desta quinta-feira (22) na Rodovia Washington Luís (SP-310), em Corumbataí (SP). O acidente ocorreu no km 192 + 300, no sentido sul da via.

De acordo com informações da Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 8h35, após acionamento via Copom. No local, os policiais constataram que a rodovia estava totalmente interditada em razão do engavetamento, que envolveu caminhões e veículos de passeio.

As vítimas estavam em um caminhão Volkswagen modelo 24.250. A cabine do veículo ficou completamente esmagada após ser prensada contra a traseira de um conjunto veicular composto por um caminhão Scania que tracionava dois semirreboques. A colisão ocorreu pela faixa esquerda da rodovia.

No interior do caminhão estavam dois homens, de 33 e 43 anos. O motorista morreu no local. O passageiro ficou preso às ferragens, foi retirado com o auxílio do Corpo de Bombeiros, recebeu atendimento inicial e foi socorrido à Santa Casa de Rio Claro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Ainda segundo a Polícia Militar, pela faixa direita da rodovia, outros veículos também se envolveram no engavetamento em sequência, entre eles caminhões, um utilitário, automóveis e uma van.

A equipe de resgate da concessionária Eixo SP esteve no local e o médico responsável constatou formalmente o óbito do motorista. A perícia técnica foi acionada, com a presença de perito criminal e fotógrafo técnico, que realizaram os trabalhos necessários para apuração das circunstâncias do acidente.

O corpo da vítima fatal no local foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro. Uma testemunha relatou à polícia que o caminhão das vítimas apresentava emissão de fumaça cerca de um quilômetro antes do ponto da colisão.

A Polícia Militar informou ainda que o trecho da rodovia passa por obras realizadas por uma empresa contratada, com a faixa esquerda interditada e devidamente sinalizada por cones. Após a conclusão da perícia, a rodovia foi parcialmente liberada pela faixa direita.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

