Encontrado corpo de mulher que foi levada por enchente em Porto Ferreira

Luciano e a esposa Flávia morreram de forma trágica - Crédito: arquivo pessoal

Homens do helicóptero Águia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros encontraram agora há pouco o corpo de Flávia Lessa, de 43 anos. Ela morreu depois que a caminhonete que estava junto com o marido foi arrastada por uma enchente e caiu em um córrego na noite do último domingo (15), na cidade de Porto Ferreira (SP).

O corpo do esposo, Luciano Pereira, de 49 anos, havia sido encontrado ontem.

O casal havia se mudado há pouco tempo para Santa Rita do Passa Quatro e na noite que ocorreu a tragédia retornavam para casa após participarem de uma festa.

