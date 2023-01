Caminhonete é arrastada por enchente; corpo de homem é encontrado e mulher está desaparecida

SIGA O SCA NO

Crédito: Defesa Civil

O corpo de um homem, que estava enroscado no galho de uma árvore, foi resgatado na manhã desta segunda-feira, 16, pelo Corpo de Bombeiros de Porto Ferreira. A vítima estava com sua esposa em uma caminhonete que foi arrastada para dentro do Córrego Parado, na estrada Sebastião Virgílio de Carvalho (conhecida como Brejão) que transbordou domingo, 15, devido à forte chuva que caiu na região central. Por outro lado, o corpo da mulher permanece desaparecido. A identidade das vítimas não foi divulgada porém sabe-se que o casal tem aproximadamente 50 anos.

O casal estaria em uma festa em uma chácara e após saírem, por volta das 20h, seguia para Santa Rita do Passa Quatro. Ao passar sobre uma ponte, a enxurrada atingiu a picape que foi arrastada para dentro do córrego. O veículo foi localizado somente por volta da 0 hora. Sete homens da corporação continuam os trabalhos e tentam localizar a mulher.

