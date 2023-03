Em Ibaté, cursos gratuitos geram renda e trazem novas amizades

Crédito: Divulgação

O Centro Comunitário “João Baptista Lopes” abriu suas portas no dia 22 de fevereiro para acolher os 120 alunos dos cursos gratuitos profissionalizantes.

Entre os cursos oferecidos estão escola de moda, crochê e barbante, manicure, cabeleireiro, barbeiro e sobrancelhas.

Dirce Lopes Peruchi, coordenadora do local, destaca que o número de interessados nas vagas para os cursos foi grande. “Desde o dia 10 fevereiro, recebemos mais de 200 inscrições, diante da quantidade de pessoas que nos procuraram, foi necessário abrir uma lista de espera. Caso haja desistência, essas pessoas serão imediatamente chamadas”, contou.

Os cursos são oferecidos pela Prefeitura Municipal de Ibaté, através da Secretaria de Promoção e Bem-Estar Social. “Os cursos são ao nível profissionalizante e todos possuem certificados de conclusão, válido em todo o território nacional. Muitas pessoas que se formam, conseguem montar seu próprio negócio e ajudam a complementar a renda familiar”, explicou Dirce.

O prefeito José Luiz Parella fala sobre a importância dos cursos. “Nosso objetivo é que as essas pessoas aprendam a fazer algo e ter uma geração de renda para ajudarem nos seus lares. Os alunos também passam a economizar, porque não precisam pagar quem faça o que antes eles não sabiam fazer”, conta.

A coordenadora revela que o Centro Comunitário é, além de um local de aprendizado, um recanto para aqueles que buscam novas amizades ou a até mesmo ajuda na cura de doenças como a depressão. “Temos alunos que nos procuraram com recomendações médicas. Todos saem das aulas se sentindo mil vezes melhores, pois se entusiasmam com o que aprendem e com as amizades que fazem”, finaliza.

