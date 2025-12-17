Ecovias Noroeste Paulista realizará ações em Araraquara e Ibaté - Crédito: divulgação

A Ecovias Noroeste Paulista participará, na próxima sexta-feira (19/12), do “Dia D pela Vida nas Rodovias”, mobilização nacional coordenada pela Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR), com ações simultâneas voltadas à conscientização e à prevenção de acidentes. A iniciativa ocorre anualmente, em um período de aumento significativo no fluxo de veículos, e tem como objetivos alertar usuários das rodovias sobre comportamentos seguros no trânsito e reforçar a proteção dos trabalhadores que atuam na operação e na manutenção das estradas.

Para marcar a data, a Ecovias Noroeste Paulista realizará três ações educativas ao longo do dia, em Araraquara (SP) e Ibaté (SP), com atividades direcionadas a caminhoneiros, motoristas, pedestres e ciclistas. As ações fazem parte de um conjunto de iniciativas de segurança viária promovidas pela concessionária, regularmente, em parceria com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv). Com a assinatura “Vá Seguro”, as campanhas reforçam a importância da adoção de atitudes responsáveis no trânsito, contribuindo para a redução de acidentes e para a preservação de vidas.

“Vá Seguro, Caminhoneiro”

A primeira ação acontecerá das 2 às 4 horas da madrugada, na base da PMRv no quilômetro 273 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. Voltada a motoristas de caminhão e de ônibus, a “Vá Seguro, Caminhoneiro” incentiva a realização de pausas em viagens longas e cansativas, contribuindo para mais atenção e segurança ao volante.

Na abordagem, os condutores receberão orientações sobre segurança viária, materiais educativos e kits lanche. A equipe médica da concessionária estará presente para aferição da pressão arterial e dicas de saúde. Entre as principais recomendações estão a manutenção preventiva do veículo, o respeito aos limites de carga e velocidade, a não utilização do celular ao volante, o uso do cinto de segurança e o cuidado com a própria saúde e bem-estar antes de seguir viagem.

“Vá Seguro, Pedestre / Ciclista”

Das 7 às 9 horas, a concessionária realizará, em Ibaté, a ação “Vá Seguro, Pedestre / Ciclista”, na passarela localizada no quilômetro 249 da Rodovia Washington Luís, em frente ao Restaurante Planalto. A iniciativa tem como objetivo orientar pedestres e ciclistas sobre a importância do uso adequado da passarela para a travessia segura da rodovia.

De forma educativa, profissionais da Ecovias Noroeste Paulista levarão informações aos usuários que passarem pelo local, explicando como e por que a transposição deve ser feita exclusivamente pela passarela. Serão distribuídos panfletos informativos e kits lanche. Ciclistas também receberão coletes refletivos em formato de X, com orientações de uso para aumentar a visibilidade durante os deslocamentos.

A concessionária reforça que pedestres devem sempre utilizar a passarela mais próxima e jamais realizar a travessia pela rodovia ou pelo acostamento. Embora a visão mais ampla possa gerar a falsa sensação de que há tempo suficiente para atravessar, os veículos trafegam em alta velocidade, o que torna essa prática extremamente perigosa.

“Vá Seguro, Motorista”

A terceira ação do “Dia D pela Vida nas Rodovias” acontecerá, das 14 às 16 horas, na Praça de Pedágio de Araraquara (SP), no quilômetro 282 da SP-310. Com o tema “Vá Seguro, Motorista”, a iniciativa reforça a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro, além de outras orientações de direção defensiva, como a não utilização do celular ao volante. Durante a atividade, serão distribuídos kits lanche e materiais educativos com informações sobre o transporte seguro de crianças e animais de estimação.

Crianças devem ser transportadas em dispositivos de retenção adequados à idade, ao peso e à altura, conforme determina a legislação de trânsito, e o descumprimento dessa norma é considerado infração gravíssima. Animais de estimação também devem ser transportados de forma segura, com caixas apropriadas ou cintos específicos, a fim de evitar distrações ao motorista e reduzir riscos em caso de freadas bruscas.

