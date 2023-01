Duas pessoas morrem após violenta colisão em rodovia da região

Crédito: Reprodução/Balda News

Um grave acidente no km 28 da vicinal Octávio Thomaz de Aquino, que liga Motuca a Guariba, deixou duas pessoas mortas e uma terceira com ferimentos na tarde desta quinta-feira, 19.

Dois ocupantes de uma Saveiro morreram no local do acidente após colidir frontalmente em um HB 20 que vinha em sentido contrário. O ocupante do carro, socorrido inicialmente por populares, teve uma possível fratura em uma das pernas. O Corpo de Bombeiros de Jaboticabal atendeu a ocorrência. (com RCIA Araraquara).

