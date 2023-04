Detento é espancado até a morte em presídio na região

CDP Ribeirão Preto - Crédito: reprodução/SAP

O detento identificado como Júlio Cesar Barros, 28, morreu na manhã do último sábado (1º), após ser espancado por vários outros presos durante o período de visitas na CDP de Ribeirão Preto, localizado nas proximidades do km 47 da rodovia Abraão Assed.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o crime ocorreu na cela 502 do sistema prisional citado, local destinado exclusivamente para o uso do banheiro de 52 pessoas que estão encarceradas no pavilhão cinco.

O documento afirma ainda que, durante o período da manhã, a vítima teria sido convidada por outros presos a entrar na cela, onde foi agredido e encontrado morto pelos agentes com marcas de espancamento.

Ao menos 14 detentos se apresentaram como participantes no homicídio. A Polícia ressaltou ainda que, no momento do crime, sete visitas femininas estavam no pavilhão onde ocorreu o crime.

O caso é investigado, e a causa do crime não foi identificada até o momento. Uma câmera de vigilância teria registrado o ato criminoso, mas as imagens não foram checadas até o momento.

