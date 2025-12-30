Desabamento durante tempestade mata funcionário em galpão de empresa

Mateus Pereira trabalhava em um centro do distribuição - Crédito: arquivo pessoal

Um funcionário morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o desabamento de um muro e parte do telhado de um galpão localizado na avenida Rio Branco, na área da antiga fábrica Amazonas, em Franca. No local funciona o depósito da empresa Palácio das Ferramentas. O acidente ocorreu durante uma forte tempestade com chuva, granizo e ventos intensos, na tarde desta segunda-feira (29). As informações são do portal GCN.

A vítima fatal foi identificada como Mateus Pereira. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele trabalhava no estoque da empresa, atuando na esteira de separação de mercadorias, e foi encontrado sem vida sob os escombros da estrutura.

Ainda de acordo com os bombeiros, três pessoas foram atingidas pelo desabamento. Uma das vítimas foi socorrida inicialmente por funcionários da própria empresa. A segunda foi resgatada pelas equipes de resgate e encaminhada à Santa Casa de Franca.

A capitã Sandra Bueno, do Corpo de Bombeiros, explicou que o galpão possuía uma parede extensa, que caiu completamente. Com a queda do muro, parte do telhado se rompeu, chegou a se deslocar para cima e, na sequência, também desabou. “A queda do muro foi o que levou à queda do telhado”, afirmou.

Inicialmente, havia a informação de uma possível quarta vítima desaparecida. No entanto, após uma contagem detalhada dos funcionários, foi confirmado que não havia mais ninguém sob os destroços.

Fonte: Portal GCN

