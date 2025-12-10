(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Região

Defesa Civil de Ibaté remove cinco árvores derrubadas pelos fortes ventos

10 Dez 2025 - 16h46Por Jessica Carvalho R
A madrugada desta quarta-feira (10) foi marcada por fortes ventos em Ibaté, que provocaram a queda de cinco árvores em diferentes regiões da cidade. As ocorrências foram registradas nos bairros Nossa Senhora Aparecida, CDHU, São Benedito e Popular.

Assim que os chamados foram feitos, as equipes da Defesa Civil entraram em ação e rapidamente removeram as árvores que obstruíam vias públicas, restabelecendo a segurança e a fluidez do trânsito.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Everton Perucci, a resposta rápida faz parte do protocolo municipal para situações emergenciais. Ele reforçou ainda a importância de a população redobrar os cuidados durante condições climáticas adversas.“É fundamental que as pessoas evitem permanecer próximas a árvores quando há ventos fortes, pois há risco de queda de galhos ou da própria árvore”, alertou.

Apesar dos transtornos, não houve registro de danos graves. Todas as vias afetadas foram totalmente liberadas após o trabalho das equipes.

 

