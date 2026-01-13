Defesa Civil de Ibaté inicia 2026 com capacitação técnica para agentes

Os integrantes da Defesa Civil de Ibaté iniciaram o ano de 2026 participando de mais uma importante capacitação, reforçando o compromisso do órgão com a qualificação contínua das equipes e a segurança nas operações.

O treinamento foi realizado em parceria com a empresa Nova Era e abordou temas fundamentais para o dia a dia dos agentes, como trabalho em altura, espaço confinado e manuseio de produtos perigosos e inflamáveis. Os conteúdos estão diretamente relacionados às atividades desempenhadas pela Defesa Civil, que frequentemente atua em ocorrências que exigem conhecimento técnico, preparo físico e adoção rigorosa de procedimentos de segurança.

A capacitação teve como objetivo aprimorar as habilidades dos profissionais, garantindo mais eficiência no atendimento às ocorrências e, principalmente, maior segurança tanto para os agentes quanto para a população atendida.

Leia Também