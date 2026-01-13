(16) 99963-6036
terça, 13 de janeiro de 2026
Região

Defesa Civil de Ibaté inicia 2026 com capacitação técnica para agentes

12 Jan 2026 - 21h40Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Defesa Civil de Ibaté inicia 2026 com capacitação técnica para agentes -

Os integrantes da Defesa Civil de Ibaté iniciaram o ano de 2026 participando de mais uma importante capacitação, reforçando o compromisso do órgão com a qualificação contínua das equipes e a segurança nas operações.

O treinamento foi realizado em parceria com a empresa Nova Era e abordou temas fundamentais para o dia a dia dos agentes, como trabalho em altura, espaço confinado e manuseio de produtos perigosos e inflamáveis. Os conteúdos estão diretamente relacionados às atividades desempenhadas pela Defesa Civil, que frequentemente atua em ocorrências que exigem conhecimento técnico, preparo físico e adoção rigorosa de procedimentos de segurança.

A capacitação teve como objetivo aprimorar as habilidades dos profissionais, garantindo mais eficiência no atendimento às ocorrências e, principalmente, maior segurança tanto para os agentes quanto para a população atendida.

Leia Também

A partir desta terça, 10 novos radares passam a multar em rodovias estaduais; confira os locais
Região18h18 - 12 Jan 2026

A partir desta terça, 10 novos radares passam a multar em rodovias estaduais; confira os locais

Defesa Civil de Ibaté atende duas ocorrências de incêndio em áreas ambientais
Região16h02 - 12 Jan 2026

Defesa Civil de Ibaté atende duas ocorrências de incêndio em áreas ambientais

Menino de 6 anos morre após atropelamento
Araras06h18 - 12 Jan 2026

Menino de 6 anos morre após atropelamento

Pintor é preso pela PM após matar companheira a tiros na região
Primeiro Feminicídio do Ano Na Região20h33 - 11 Jan 2026

Pintor é preso pela PM após matar companheira a tiros na região

Mulher é vítima de feminicídio; carro é encontrado em canavial
Região18h57 - 11 Jan 2026

Mulher é vítima de feminicídio; carro é encontrado em canavial

Últimas Notícias