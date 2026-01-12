(16) 99963-6036
Defesa Civil de Ibaté atende duas ocorrências de incêndio em áreas ambientais

12 Jan 2026 - 16h02Por Jessica Carvalho R
A Defesa Civil de Ibaté atendeu, no último fim de semana, duas ocorrências de incêndio em áreas ambientais no município. Em ambos os casos, não houve registro de vítimas, sendo constatados apenas danos ao meio ambiente.

A primeira ocorrência foi registrada no sábado, 10 de janeiro, por volta das 20h20, às margens da linha férrea, na Rua Descalvado, s/n. No local, o fogo atingiu uma área aproximada de 400 metros quadrados. As chamas foram controladas pelos agentes Gerivaldo Ferreira e Marco Vizzotto, evitando que o incêndio se alastrasse para áreas vizinhas.

A segunda ocorrência aconteceu no domingo, 11 de janeiro, às 16h20, e foi caracterizada como um princípio de incêndio em mata ciliar. Segundo a Defesa Civil, o fogo teve início após a queima de um sofá descartado de forma irregular. A rápida atuação da equipe impediu maiores danos ambientais. Assim como no primeiro atendimento, não houve vítimas, e a ocorrência também contou com a atuação dos agentes Gerivaldo Ferreira e Marco Vizzotto.

A Defesa Civil de Ibaté reforça a importância de evitar queimadas e o descarte irregular de objetos, práticas que colocam em risco o meio ambiente e a segurança da população, além de poderem gerar consequências legais aos responsáveis.

