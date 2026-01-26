Defesa Civil captura cobra cascavel em Ibaté

Cobra cascavel capturada -

A Defesa Civil realizou, no domingo (25), a captura de uma cobra cascavel no bairro Jardim das Palmeiras. O animal foi localizado no final da Rua Caio César Eugênio, nas proximidades de duas residências, o que gerou atenção e preocupação entre os moradores da região.

De acordo com a Defesa Civil, a ocorrência integra uma sequência de atendimentos recentes envolvendo animais silvestres. Em apenas uma semana, seis cobras foram capturadas no município: três jibóias, uma cascavel, uma jararaca e uma cobra caninana.

Após os procedimentos de segurança, os animais foram devolvidos ao seu habitat natural, medida que garante tanto a proteção da população quanto a preservação da fauna silvestre.

A Defesa Civil orienta que, ao se deparar com cobras ou outros animais silvestres, a população não tente capturá-los ou matá-los. A recomendação é acionar imediatamente as equipes especializadas por meio da Guarda Municipal, pelo telefone 153, ou do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Segundo o órgão, a colaboração dos moradores é essencial para evitar acidentes e assegurar que os atendimentos ocorram de forma segura e eficiente.

