quinta, 18 de dezembro de 2025
Cursos gratuitos do Centro Cultural de Ibaté estão com matrículas abertas para 2026

18 Dez 2025 - 16h35Por Jessica Carvalho R
O Centro Cultural de Ibaté está com matrículas abertas para o ano de 2026, oferecendo uma ampla grade de cursos gratuitos voltados a crianças, jovens e adultos. A iniciativa é promovida pela Secretaria Adjunta de Cultura e Turismo e tem como objetivo ampliar o acesso da população à arte, à cultura e à qualificação, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento pessoal.

Entre as opções disponíveis estão cursos de balé, violão, grafite e desenho, informática, Excel, robótica, administração, dança contemporânea, escola de circo, canto, capoeira, teclado, violino, percussão, dança de rua e banda marcial, que integra música e corpo coreográfico. A diversidade de atividades busca atender diferentes interesses e perfis, estimulando tanto a expressão artística quanto a formação técnica.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Centro de Formação Artística Ana Ponciano Marques, localizado na Rua Benedito Barreto, s/n, no Jardim Cruzado. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição.

A Prefeitura de Ibaté destaca que o investimento em cultura representa um importante passo para o futuro do município, ao criar oportunidades para que a população desenvolva talentos, adquira novos conhecimentos e fortaleça o vínculo com a arte e a cidadania.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3343-4676.

