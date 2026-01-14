Criminosos invadem joalheria e fazem furto milionário em shopping na região

Crédito: Foto: Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Um furto milionário foi registrado na madrugada desta terça-feira (13), em uma joalheria no Shopping Jaraguá, em Araraquara.

Segundo boletim de ocorrência os criminosos, cortaram os fios de energia do estabelecimento e desligaram as câmeras de segurança. Na sequência, os bandidos entraram pelo telhado utilizando os dutos sem chamar a atenção.

Os ladrões pegaram todas as joias, relógios, celular e outros itens de valor e fugiram pelo mesmo lugar onde entraram. O crime só foi percebido de manhã, quando o dono e funcionários chegaram para trabalhar e encontraram a joalheria toda revirada.

A Polícia Militar foi acionada e os policiais militares localizaram o aparelho do estabelecimento, em uma área de mata próximo a Havan. A perícia esteve no local para colher impressões digitais e apreenderam ferramentas, que foram usadas no crime e deixadas para trás pelos suspeitos.

Um boletim de ocorrência foi registrado no Plantão Policial, como furto e está sendo investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) da CPJ (Central de Polícia Judiciária). O prejuízo estimado, ainda está sendo levantado pelo dono.

