Criminoso ateia fogo em garagem de veículos na região

Crédito: Foto: Cristiano Rumaqueli

Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança da garagem Opção Veículos ateando fogo na madrugada de sábado (17), no bairro da Vila Xavier, em Araraquara.

Segundo informações, o bandido chegou no estabelecimento que fica na Avenida Francisco Vaz Filho de moto. Na sequência ele desce, taca fogo e foge.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas que até mesmo, atingiram os veículos que estavam pela garagem. A Polícia Militar também esteve no local, fez patrulhamento pela região e não conseguiu localizar o suspeito.

Em nota a Opção Veículos lamentou o ocorrido e disse que o ato foi criminoso e premeditado.

"De acordo com as informações apuradas até o momento, um indivíduo ateou fogo em veículos que estavam no pátio da unidade, causando danos materiais", informou.

A perícia foi até o estabelecimento e realizou os trabalhos periciais e os policiais militares, registraram um boletim de ocorrência. O caso, será investigado pela Polícia Civil que tenta identificar o criminoso e a motocicleta utilizada.

