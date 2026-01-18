(16) 99963-6036
domingo, 18 de janeiro de 2026
Pegou Fogo

Criminoso ateia fogo em garagem de veículos na região

O crime aconteceu na madrugada de sábado (17) e o incêndio atingiu veículos que estavam pelo estabelecimento

18 Jan 2026 - 10h17Por Flávio Fernandes
Um criminoso foi flagrado por câmeras de segurança da garagem Opção Veículos ateando fogo na madrugada de sábado (17), no bairro da Vila Xavier, em Araraquara. 

Segundo informações, o bandido chegou no estabelecimento que fica na Avenida Francisco Vaz Filho de moto. Na sequência ele desce, taca fogo e foge. 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e controlou as chamas que até mesmo, atingiram os veículos que estavam pela garagem. A Polícia Militar também esteve no local, fez patrulhamento pela região e não conseguiu localizar o suspeito. 

Em nota a Opção Veículos lamentou o ocorrido e disse que o ato foi criminoso e premeditado. 

"De acordo com as informações apuradas até o momento, um indivíduo ateou fogo em veículos que estavam no pátio da unidade, causando danos materiais", informou.

A perícia foi até o estabelecimento e realizou os trabalhos periciais e os policiais militares, registraram um boletim de ocorrência. O caso, será investigado pela Polícia Civil que tenta identificar o criminoso e a motocicleta utilizada.

