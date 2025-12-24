(16) 99963-6036
Criança de 4 anos morre após se queimar com isqueiro

24 Dez 2025 - 06h53Por Da redação
Uma menina de 4 anos morreu na tarde desta terça-feira (23) após sofrer queimaduras graves dentro da própria residência, no Jardim Cambuí, região Norte de Franca. As informações são do portal GCN.Net.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente doméstico ocorreu no período da manhã. A criança estava em casa com o irmão mais velho, de aproximadamente 8 anos, quando ele teria encontrado um isqueiro e acionado o objeto. As chamas atingiram a roupa da menina, provocando queimaduras em cerca de 70% do corpo.

A vítima foi socorrida e encaminhada inicialmente ao Pronto-socorro Infantil Municipal “Dr. Magid Bachur Filho”. Diante da gravidade do quadro, ela foi transferida para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois.

O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, que vai apurar as circunstâncias do ocorrido. O corpo da criança foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca, e o sepultamento está previsto para esta quarta-feira (24).

Fonte: portal GCN.Net

